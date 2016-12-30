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Новости региона
Обновлено: 30.12.2016 15:52
30.12.2016
Об изменениях в предоставлении отдельным категориям граждан проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам подробнее...
29.12.2016
Накануне 2017 года жители Тихвинского района задумываются над вопросом, что им ждать от следующего года? Легче будет или труднее? Волнует многих и вопрос: что будет с пенсиями? подробнее...
27.12.2016
Электронная версия газеты «Дивья» №1(1120) от 4 января 2017 г подробнее...
27.12.2016
Коллектив терапевтического отделения прилагает все усилия, чтобы и далее совершенствовать методики лечения и создавать комфортные условия для пребывания пациентов и их скорейшего выздоровления подробнее...
27.12.2016
В тихвинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» реализуют сразу несколько важных и эффективных проектов подробнее...
26.12.2016
Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 26 декабря 2016 года подробнее...
23.12.2016
Свое двадцатилетие Управление Пенсионного фонда в Тихвинском районе отметит 23 декабря подробнее...
21.12.2016
Тихвинская команда заняла I место на турнире «Кубок Северных морей» подробнее...
20.12.2016
Электронная версия газеты «Дивья» №51(1119) от 21 декабря 2016 г подробнее...
19.12.2016
11 декабря в Тихвине на лыжедроме прошли соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона» подробнее...
19.12.2016
В период с 12 по 18 декабря в дежурной части тихвинского ОМВД зарегистрировано 215 сообщений о преступлениях и происшествиях подробнее...
19.12.2016
Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 19 декабря 2016 года подробнее...
13.12.2016
В этом году тихвинская Центральная детская библиотека отмечает 70-летие подробнее...
13.12.2016
Электронная версия газеты «Дивья» №50(1118) от 14 декабря 2016 г подробнее...
13.12.2016
ВИДЕО: 11 декабря - открытие лыжного сезона в Тихвине подробнее...
13.12.2016
РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» в период выходных и праздничных дней в январе 2017г. подробнее...
12.12.2016
Вниманию пенсионеров! Важная информация о единовременной выплате подробнее...
12.12.2016
К сведению федеральных льготников, имеющих право на бесплатный проезд подробнее...
27.12.2016
Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №1 (300) от 4 января 2017 г. подробнее...
26.12.2016
Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 26 декабря 2016 года подробнее...
22.12.2016
Кто он, этот молодой сотрудник БГЗ, который активно проявил себя в проекте «Подготовка кадрового резерва из числа сотрудников по программе «БС 250»? Корреспондент отправился на завод, и все узнал. подробнее...
22.12.2016
Валентина Тихомирова - добросовестный работник и требовательный бригадир подробнее...
08.12.2016
Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - подробнее...
08.12.2016
6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. подробнее...
08.12.2016
На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. подробнее...
07.12.2016
3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. подробнее...
22.12.2016
Свежий номер газеты «Лесной вестник» №12(970) от 19 декабря 2016 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области подробнее...
15.11.2016
Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям подробнее...
01.11.2016
Платный медиаконтент, дополнительные услуги предоставляются подписчикам платного ресурса сайта «Тихвин on-line». подробнее...
19.12.2016
Минстрой России считает алюминий конкурентным материалом при строительстве мостов в России, сказал заместитель министра строительства подробнее...
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