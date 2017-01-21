Новости региона Тихвин 18.01.2017

23 января в 10.00 в концертном зале Дворца культуры состоятся XI Рождественские тихвинские образовательные чтения 23 января в 10.00 в концертном зале Дворца культуры состоятся XI Рождественские тихвинские образовательные чтения подробнее... 17.01.2017

Электронная версия газеты «Дивья» №3(1122) от 18 января 2017 г Электронная версия газеты «Дивья» №3(1122) от 18 января 2017 г подробнее... 17.01.2017

Расписание богослужений на праздник Крещения Господня в монастырях и храмах Тихвинского района Расписание богослужений на праздник Крещения Господня в монастырях и храмах Тихвинского района подробнее... 17.01.2017

Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 16 января 2017 года Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 16 января 2017 года подробнее... 16.01.2017

3 января около 17 часов четверо 14-летних недорослей решили развлечься 3 января около 17 часов четверо 14-летних недорослей решили развлечься подробнее... 16.01.2017

Сотрудники ОЭБ и ПК тихвинского ОМВД незамедлительно проверили размещенную в СМИ информацию, она подтвердилась частично Сотрудники ОЭБ и ПК тихвинского ОМВД незамедлительно проверили размещенную в СМИ информацию, она подтвердилась частично подробнее... 16.01.2017

Циничное преступление совершено взрослым и физически здоровым мужчиной в отношении беззащитной женщины-инвалида Циничное преступление совершено взрослым и физически здоровым мужчиной в отношении беззащитной женщины-инвалида подробнее... 12.01.2017

12 января – День прокуратуры РФ. Об итогах работы Тихвинской городской прокуратуры в 2016-м году рассказывает Тихвинский городской прокурор Михаил Волницкий 12 января – День прокуратуры РФ. Об итогах работы Тихвинской городской прокуратуры в 2016-м году рассказывает Тихвинский городской прокурор Михаил Волницкий подробнее... 12.01.2017

31 декабря любители лыжного спорта вышли на старт традиционной Тихвинской новогодней лыжной гонки 31 декабря любители лыжного спорта вышли на старт традиционной Тихвинской новогодней лыжной гонки подробнее... 10.01.2017

Электронная версия газеты «Дивья» №2(1121) от 11 января 2017 г Электронная версия газеты «Дивья» №2(1121) от 11 января 2017 г подробнее... 09.01.2017

Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 9 января 2017 года Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 9 января 2017 года подробнее... 30.12.2016

Об изменениях в предоставлении отдельным категориям граждан проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам Об изменениях в предоставлении отдельным категориям граждан проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам подробнее... 29.12.2016

Накануне 2017 года жители Тихвинского района задумываются над вопросом, что им ждать от следующего года? Легче будет или труднее? Волнует многих и вопрос: что будет с пенсиями? Накануне 2017 года жители Тихвинского района задумываются над вопросом, что им ждать от следующего года? Легче будет или труднее? Волнует многих и вопрос: что будет с пенсиями? подробнее... 27.12.2016

Электронная версия газеты «Дивья» №1(1120) от 4 января 2017 г Электронная версия газеты «Дивья» №1(1120) от 4 января 2017 г подробнее... 27.12.2016

Коллектив терапевтического отделения прилагает все усилия, чтобы и далее совершенствовать методики лечения и создавать комфортные условия для пребывания пациентов и их скорейшего выздоровления Коллектив терапевтического отделения прилагает все усилия, чтобы и далее совершенствовать методики лечения и создавать комфортные условия для пребывания пациентов и их скорейшего выздоровления подробнее... 27.12.2016

В тихвинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» реализуют сразу несколько важных и эффективных проектов В тихвинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» реализуют сразу несколько важных и эффективных проектов подробнее... 26.12.2016

Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 26 декабря 2016 года Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 26 декабря 2016 года подробнее... 23.12.2016

Свое двадцатилетие Управление Пенсионного фонда в Тихвинском районе отметит 23 декабря Свое двадцатилетие Управление Пенсионного фонда в Тихвинском районе отметит 23 декабря подробнее... Бокситогорск 17.01.2017

Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №3 (302) от 18 января 2017 г. Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №3 (302) от 18 января 2017 г. подробнее... 16.01.2017

Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 16 января 2017 года Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 16 января 2017 года подробнее... 10.01.2017

Накануне Нового года дети Бокситогорска получили долгожданные подарки из рук управляющего директора Бокситогорского глиноземного завода. Накануне Нового года дети Бокситогорска получили долгожданные подарки из рук управляющего директора Бокситогорского глиноземного завода. подробнее... 10.01.2017

Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №2 (301) от 11 января 2017 г. Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №2 (301) от 11 января 2017 г. подробнее... Пикалёво 08.12.2016

Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - подробнее... 08.12.2016

6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. подробнее... 08.12.2016

На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. подробнее... 07.12.2016

3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. 3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. подробнее... Ленинградская область 22.12.2016

Свежий номер газеты «Лесной вестник» №12(970) от 19 декабря 2016 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области Свежий номер газеты «Лесной вестник» №12(970) от 19 декабря 2016 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области подробнее... 15.11.2016

Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям подробнее... 01.11.2016

Платный медиаконтент, дополнительные услуги предоставляются подписчикам платного ресурса сайта «Тихвин on-line». Платный медиаконтент, дополнительные услуги предоставляются подписчикам платного ресурса сайта «Тихвин on-line». подробнее... Россия и мир 11.01.2017

РУСАЛ подвел итоги VI благотворительного новогоднего марафона

«Верим в чудо, творим чудо!» РУСАЛ подвел итоги VI благотворительного новогоднего марафона«Верим в чудо, творим чудо!» подробнее... Обновлено: 21.01.2017 22:53 Просмотров: 2829201