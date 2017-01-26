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Новости региона
25.01.2017
Тихвинский городской прокурор проведет личный прием сельских жителей подробнее...
25.01.2017
Тихвинский городской совет женщин отметил свой 30-летний юбилей подробнее...
25.01.2017
С 20 декабря 2016 года по 15 января 2017 года ОМВД России по Тихвинскому району участвовал в ставшей традиционной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» подробнее...
25.01.2017
С 17 по 22 февраля в Ленинградской области пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia. Молодые профессионалы будут соревноваться на двух площадках – в Тихвине и Кировске подробнее...
24.01.2017
Электронная версия газеты «Дивья» №4(1123) от 25 января 2017 г. подробнее...
24.01.2017
Обязанность применять новую контрольно-кассовую технику наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна подробнее...
23.01.2017
Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 23 января 2017 года подробнее...
18.01.2017
23 января в 10.00 в концертном зале Дворца культуры состоятся XI Рождественские тихвинские образовательные чтения подробнее...
17.01.2017
Электронная версия газеты «Дивья» №3(1122) от 18 января 2017 г подробнее...
17.01.2017
Расписание богослужений на праздник Крещения Господня в монастырях и храмах Тихвинского района подробнее...
17.01.2017
Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 16 января 2017 года подробнее...
16.01.2017
3 января около 17 часов четверо 14-летних недорослей решили развлечься подробнее...
16.01.2017
Сотрудники ОЭБ и ПК тихвинского ОМВД незамедлительно проверили размещенную в СМИ информацию, она подтвердилась частично подробнее...
16.01.2017
Циничное преступление совершено взрослым и физически здоровым мужчиной в отношении беззащитной женщины-инвалида подробнее...
12.01.2017
12 января – День прокуратуры РФ. Об итогах работы Тихвинской городской прокуратуры в 2016-м году рассказывает Тихвинский городской прокурор Михаил Волницкий подробнее...
12.01.2017
31 декабря любители лыжного спорта вышли на старт традиционной Тихвинской новогодней лыжной гонки подробнее...
10.01.2017
Электронная версия газеты «Дивья» №2(1121) от 11 января 2017 г подробнее...
09.01.2017
Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 9 января 2017 года подробнее...
24.01.2017
Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №4 (303) от 25 января 2017 г. подробнее...
24.01.2017
22 января 2017 года прошли областные спортивные соревнования «Приз Губернатора Ленинградской области» 1 этап Чемпионат и Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам в г. Лодейное Поле, подробнее...
23.01.2017
Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 23 января 2017 года подробнее...
17.01.2017
Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №3 (302) от 18 января 2017 г. подробнее...
08.12.2016
Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - подробнее...
08.12.2016
6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. подробнее...
08.12.2016
На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. подробнее...
07.12.2016
3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. подробнее...
23.01.2017
Свежий номер газеты «Лесной вестник» №1(971) от 30 января 2017 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области подробнее...
15.11.2016
Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям подробнее...
01.11.2016
Платный медиаконтент, дополнительные услуги предоставляются подписчикам платного ресурса сайта «Тихвин on-line». подробнее...
11.01.2017
РУСАЛ подвел итоги VI благотворительного новогоднего марафона
«Верим в чудо, творим чудо!» подробнее...
Обновлено: 26.01.2017 08:55
Просмотров: 2836225
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