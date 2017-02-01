Новости региона Тихвин 01.02.2017

В период с 23 по 29 января в дежурной части тихвинского ОМВД России зарегистрировано 282 сообщения о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 4 уголовных дела. В период с 23 по 29 января в дежурной части тихвинского ОМВД России зарегистрировано 282 сообщения о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 4 уголовных дела. подробнее... 31.01.2017

Электронная версия газеты «Дивья» №5(1124) от 1 февраля 2017 г. Электронная версия газеты «Дивья» №5(1124) от 1 февраля 2017 г. подробнее... 31.01.2017

Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 31 января 2017 года Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 31 января 2017 года подробнее... 30.01.2017

29 января в Тихвине на биатлонно-лыжном комплексе проходил 1-й этап Кубка лыжных марафонов Ленинградской области «Ladoga loppet» «Тихвинский марафон» 29 января в Тихвине на биатлонно-лыжном комплексе проходил 1-й этап Кубка лыжных марафонов Ленинградской области «Ladoga loppet» «Тихвинский марафон» подробнее... 25.01.2017

Тихвинский городской прокурор проведет личный прием сельских жителей Тихвинский городской прокурор проведет личный прием сельских жителей подробнее... 25.01.2017

Тихвинский городской совет женщин отметил свой 30-летний юбилей Тихвинский городской совет женщин отметил свой 30-летний юбилей подробнее... 25.01.2017

С 20 декабря 2016 года по 15 января 2017 года ОМВД России по Тихвинскому району участвовал в ставшей традиционной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» С 20 декабря 2016 года по 15 января 2017 года ОМВД России по Тихвинскому району участвовал в ставшей традиционной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» подробнее... 25.01.2017

С 17 по 22 февраля в Ленинградской области пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia. Молодые профессионалы будут соревноваться на двух площадках – в Тихвине и Кировске С 17 по 22 февраля в Ленинградской области пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia. Молодые профессионалы будут соревноваться на двух площадках – в Тихвине и Кировске подробнее... 24.01.2017

Электронная версия газеты «Дивья» №4(1123) от 25 января 2017 г. Электронная версия газеты «Дивья» №4(1123) от 25 января 2017 г. подробнее... 24.01.2017

Обязанность применять новую контрольно-кассовую технику наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна Обязанность применять новую контрольно-кассовую технику наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна подробнее... 23.01.2017

Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 23 января 2017 года Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 23 января 2017 года подробнее... 18.01.2017

23 января в 10.00 в концертном зале Дворца культуры состоятся XI Рождественские тихвинские образовательные чтения 23 января в 10.00 в концертном зале Дворца культуры состоятся XI Рождественские тихвинские образовательные чтения подробнее... 17.01.2017

Электронная версия газеты «Дивья» №3(1122) от 18 января 2017 г Электронная версия газеты «Дивья» №3(1122) от 18 января 2017 г подробнее... 17.01.2017

Расписание богослужений на праздник Крещения Господня в монастырях и храмах Тихвинского района Расписание богослужений на праздник Крещения Господня в монастырях и храмах Тихвинского района подробнее... 17.01.2017

Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 16 января 2017 года Свежие вакансии Тихвинского центра занятости населения на 16 января 2017 года подробнее... 16.01.2017

3 января около 17 часов четверо 14-летних недорослей решили развлечься 3 января около 17 часов четверо 14-летних недорослей решили развлечься подробнее... 16.01.2017

Сотрудники ОЭБ и ПК тихвинского ОМВД незамедлительно проверили размещенную в СМИ информацию, она подтвердилась частично Сотрудники ОЭБ и ПК тихвинского ОМВД незамедлительно проверили размещенную в СМИ информацию, она подтвердилась частично подробнее... 16.01.2017

Циничное преступление совершено взрослым и физически здоровым мужчиной в отношении беззащитной женщины-инвалида Циничное преступление совершено взрослым и физически здоровым мужчиной в отношении беззащитной женщины-инвалида подробнее... Бокситогорск 31.01.2017

Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №5 (304) от 1 февраля 2017 г. Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №5 (304) от 1 февраля 2017 г. подробнее... 30.01.2017

Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 30 января 2017 года Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 30 января 2017 года подробнее... 24.01.2017

Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №4 (303) от 25 января 2017 г. Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №4 (303) от 25 января 2017 г. подробнее... 24.01.2017

22 января 2017 года прошли областные спортивные соревнования «Приз Губернатора Ленинградской области» 1 этап Чемпионат и Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам в г. Лодейное Поле, 22 января 2017 года прошли областные спортивные соревнования «Приз Губернатора Ленинградской области» 1 этап Чемпионат и Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам в г. Лодейное Поле, подробнее... Пикалёво 08.12.2016

Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - подробнее... 08.12.2016

6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. подробнее... 08.12.2016

На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. подробнее... 07.12.2016

3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. 3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. подробнее... Ленинградская область 28.01.2017

2017 год объявлен Годом истории Ленинградской области в связи с тем, что 1 августа область отметит свой 90-летний юбилей. 2017 год объявлен Годом истории Ленинградской области в связи с тем, что 1 августа область отметит свой 90-летний юбилей. подробнее... 23.01.2017

Свежий номер газеты «Лесной вестник» №1(971) от 30 января 2017 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области Свежий номер газеты «Лесной вестник» №1(971) от 30 января 2017 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области подробнее... 15.11.2016

Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям подробнее... Россия и мир 11.01.2017

РУСАЛ подвел итоги VI благотворительного новогоднего марафона

«Верим в чудо, творим чудо!» РУСАЛ подвел итоги VI благотворительного новогоднего марафона«Верим в чудо, творим чудо!» подробнее... Обновлено: 01.02.2017 12:40 Просмотров: 2848246