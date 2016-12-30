Новости региона Обновлено: 30.12.2016 15:52 Тихвин 30.12.2016

Об изменениях в предоставлении отдельным категориям граждан проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам Об изменениях в предоставлении отдельным категориям граждан проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам подробнее... 29.12.2016

Накануне 2017 года жители Тихвинского района задумываются над вопросом, что им ждать от следующего года? Легче будет или труднее? Волнует многих и вопрос: что будет с пенсиями? Накануне 2017 года жители Тихвинского района задумываются над вопросом, что им ждать от следующего года? Легче будет или труднее? Волнует многих и вопрос: что будет с пенсиями? подробнее... 27.12.2016

Электронная версия газеты «Дивья» №1(1120) от 4 января 2017 г Электронная версия газеты «Дивья» №1(1120) от 4 января 2017 г подробнее... 27.12.2016

Коллектив терапевтического отделения прилагает все усилия, чтобы и далее совершенствовать методики лечения и создавать комфортные условия для пребывания пациентов и их скорейшего выздоровления Коллектив терапевтического отделения прилагает все усилия, чтобы и далее совершенствовать методики лечения и создавать комфортные условия для пребывания пациентов и их скорейшего выздоровления подробнее... 27.12.2016

В тихвинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» реализуют сразу несколько важных и эффективных проектов В тихвинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» реализуют сразу несколько важных и эффективных проектов подробнее... 26.12.2016

Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 26 декабря 2016 года Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 26 декабря 2016 года подробнее... 23.12.2016

Свое двадцатилетие Управление Пенсионного фонда в Тихвинском районе отметит 23 декабря Свое двадцатилетие Управление Пенсионного фонда в Тихвинском районе отметит 23 декабря подробнее... 21.12.2016

Тихвинская команда заняла I место на турнире «Кубок Северных морей» Тихвинская команда заняла I место на турнире «Кубок Северных морей» подробнее... 20.12.2016

Электронная версия газеты «Дивья» №51(1119) от 21 декабря 2016 г Электронная версия газеты «Дивья» №51(1119) от 21 декабря 2016 г подробнее... 19.12.2016

11 декабря в Тихвине на лыжедроме прошли соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона» 11 декабря в Тихвине на лыжедроме прошли соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона» подробнее... 19.12.2016

В период с 12 по 18 декабря в дежурной части тихвинского ОМВД зарегистрировано 215 сообщений о преступлениях и происшествиях В период с 12 по 18 декабря в дежурной части тихвинского ОМВД зарегистрировано 215 сообщений о преступлениях и происшествиях подробнее... 19.12.2016

Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 19 декабря 2016 года Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 19 декабря 2016 года подробнее... 13.12.2016

В этом году тихвинская Центральная детская библиотека отмечает 70-летие В этом году тихвинская Центральная детская библиотека отмечает 70-летие подробнее... 13.12.2016

Электронная версия газеты «Дивья» №50(1118) от 14 декабря 2016 г Электронная версия газеты «Дивья» №50(1118) от 14 декабря 2016 г подробнее... 13.12.2016

ВИДЕО: 11 декабря - открытие лыжного сезона в Тихвине ВИДЕО: 11 декабря - открытие лыжного сезона в Тихвине подробнее... 13.12.2016

РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» в период выходных и праздничных дней в январе 2017г. РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» в период выходных и праздничных дней в январе 2017г. подробнее... 12.12.2016

Вниманию пенсионеров! Важная информация о единовременной выплате Вниманию пенсионеров! Важная информация о единовременной выплате подробнее... 12.12.2016

К сведению федеральных льготников, имеющих право на бесплатный проезд К сведению федеральных льготников, имеющих право на бесплатный проезд подробнее... Бокситогорск 27.12.2016

Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №1 (300) от 4 января 2017 г. Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №1 (300) от 4 января 2017 г. подробнее... 26.12.2016

Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 26 декабря 2016 года Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 26 декабря 2016 года подробнее... 22.12.2016

Кто он, этот молодой сотрудник БГЗ, который активно проявил себя в проекте «Подготовка кадрового резерва из числа сотрудников по программе «БС 250»? Корреспондент отправился на завод, и все узнал. Кто он, этот молодой сотрудник БГЗ, который активно проявил себя в проекте «Подготовка кадрового резерва из числа сотрудников по программе «БС 250»? Корреспондент отправился на завод, и все узнал. подробнее... 22.12.2016

Валентина Тихомирова - добросовестный работник и требовательный бригадир Валентина Тихомирова - добросовестный работник и требовательный бригадир подробнее... Пикалёво 08.12.2016

Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - подробнее... 08.12.2016

6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. подробнее... 08.12.2016

На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. подробнее... 07.12.2016

3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. 3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. подробнее... Ленинградская область 22.12.2016

Свежий номер газеты «Лесной вестник» №12(970) от 19 декабря 2016 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области Свежий номер газеты «Лесной вестник» №12(970) от 19 декабря 2016 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области подробнее... 15.11.2016

Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям подробнее... 01.11.2016

Платный медиаконтент, дополнительные услуги предоставляются подписчикам платного ресурса сайта «Тихвин on-line». Платный медиаконтент, дополнительные услуги предоставляются подписчикам платного ресурса сайта «Тихвин on-line». подробнее... Россия и мир 19.12.2016

Минстрой России считает алюминий конкурентным материалом при строительстве мостов в России, сказал заместитель министра строительства Минстрой России считает алюминий конкурентным материалом при строительстве мостов в России, сказал заместитель министра строительства подробнее... Поделиться с друзьями: