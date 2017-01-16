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Новости региона

Тихвин

16.01.2017
3 января около 17 часов четверо 14-летних недорослей решили развлечься подробнее...
16.01.2017
Сотрудники ОЭБ и ПК тихвинского ОМВД незамедлительно проверили размещенную в СМИ информацию, она подтвердилась частично подробнее...
16.01.2017
Циничное преступление совершено взрослым и физически здоровым мужчиной в отношении беззащитной женщины-инвалида подробнее...
12.01.2017
12 января – День прокуратуры РФ. Об итогах работы Тихвинской городской прокуратуры в 2016-м году рассказывает Тихвинский городской прокурор Михаил Волницкий подробнее...
12.01.2017
31 декабря любители лыжного спорта вышли на старт традиционной Тихвинской новогодней лыжной гонки подробнее...
10.01.2017
Электронная версия газеты «Дивья» №2(1121) от 11 января 2017 г подробнее...
09.01.2017
Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 9 января 2017 года подробнее...
30.12.2016
Об изменениях в предоставлении отдельным категориям граждан проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам подробнее...
29.12.2016
Накануне 2017 года жители Тихвинского района задумываются над вопросом, что им ждать от следующего года? Легче будет или труднее? Волнует многих и вопрос: что будет с пенсиями? подробнее...
27.12.2016
Электронная версия газеты «Дивья» №1(1120) от 4 января 2017 г подробнее...
27.12.2016
Коллектив терапевтического отделения прилагает все усилия, чтобы и далее совершенствовать методики лечения и создавать комфортные условия для пребывания пациентов и их скорейшего выздоровления подробнее...
27.12.2016
В тихвинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» реализуют сразу несколько важных и эффективных проектов подробнее...
26.12.2016
Вакансии Тихвинского центра занятости населения на 26 декабря 2016 года подробнее...
23.12.2016
Свое двадцатилетие Управление Пенсионного фонда в Тихвинском районе отметит 23 декабря подробнее...
21.12.2016
Тихвинская команда заняла I место на турнире «Кубок Северных морей» подробнее...
20.12.2016
Электронная версия газеты «Дивья» №51(1119) от 21 декабря 2016 г подробнее...
19.12.2016
11 декабря в Тихвине на лыжедроме прошли соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона» подробнее...
19.12.2016
В период с 12 по 18 декабря в дежурной части тихвинского ОМВД зарегистрировано 215 сообщений о преступлениях и происшествиях подробнее...

Бокситогорск

16.01.2017
Вакансии Бокситогорского Центра занятости населения на 16 января 2017 года подробнее...
10.01.2017
Накануне Нового года дети Бокситогорска получили долгожданные подарки из рук управляющего директора Бокситогорского глиноземного завода. подробнее...
10.01.2017
Электронная версия газеты «Наши Бокситы» №2 (301) от 11 января 2017 г. подробнее...
09.01.2017
В канун нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Чем запомнился уходящий 2016-й год заводчанам, какие задачи необходимо будет решать в 2017 году – на эти и другие вопросы нашему подробнее...

Пикалёво

08.12.2016
Подробно и полно о жизни православного прихода Крестовоздвиженского Храма в Пикалево читайте на страницах групп ВК - подробнее...
08.12.2016
6 декабря во Дворце культуры г.Пикалёво состоялся VI районный фестиваль «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. подробнее...
08.12.2016
На совещании присутствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб, полиции, администрации и СМИ Пикалево. подробнее...
07.12.2016
3 декабря 2016 года в специализированном зале бокса МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево» проводились традиционные соревнования по боксу, посвященные Дню города Пикалево. подробнее...

Ленинградская область

22.12.2016
Свежий номер газеты «Лесной вестник» №12(970) от 19 декабря 2016 г. Газета лесо-промышленного комплекса Ленинградской области подробнее...
15.11.2016
Экспертиза куриных яиц, показала, что маркировка 40% проверенных образцов не соответствует обязательным требованиям подробнее...
01.11.2016
Платный медиаконтент, дополнительные услуги предоставляются подписчикам платного ресурса сайта «Тихвин on-line». подробнее...

Россия и мир

11.01.2017
РУСАЛ подвел итоги VI благотворительного новогоднего марафона
«Верим в чудо, творим чудо!» подробнее...
Обновлено: 16.01.2017 14:49
Просмотров: 2820658
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